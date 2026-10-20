Вольф предсказал полноценную борьбу между командами в 2027 году после успеха «Ред Булл»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф считает, что в сезоне-2027 команды Формулы-1 будут вести полноценную борьбу друг с другом, приведя в пример «Ред Булл».

«Нужно отдать должное тому, чего «Ред Булл» добилась в этом сезоне. Тому, как команда доработала машину и как все элементы сложились в единое целое. А затем ты сажаешь за руль Макса Ферстаппена, когда он чувствует, что машина ведёт себя так, как ему нужно, получаешь именно такие результаты. В Сингапуре он был безоговорочно быстрейшим, таким же быстрейшим был в Куала-Лумпуре. Посмотрим, сможем ли мы конкурировать с ним, когда наши обновления, надеюсь, заработают и дадут тот эффект, на который мы рассчитываем. Но одно можно сказать точно: в следующем году команды будут вести полноценную борьбу друг с другом, «Ред Булл» станет её участником», — приводит слова Вольфа PlanetF1.