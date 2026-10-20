Четыре мотоцикла MotoGP выйдут на трассу на Гран-при США в Остине

Четыре мотоцикла MotoGP проведут показательные заезды на Гран-при США Формулы-1 в Остине. За рулём будут 31-кратный победитель этапов MotoGP Дани Педроса, действующий чемпион World Superbike Николо Булега, который в следующем году перейдёт в MotoGP в составе ВР46, и тест-пилоты MotoGP Андреа Довициозо и Лоренцо Савадори. Заезды пройдут в субботу, 24 октября, с 11:40 до 12:00 по местному времени (с 19:40 мск) — перед заключительной тренировкой Формулы-1.

«Это фантастическая возможность показать MotoGP одной из самых больших аудиторий в мировом автоспорте. Атмосфера на «Америк» всегда невероятная, а проехать на мотоцикле MotoGP перед таким количеством болельщиков будет особенным опытом. Мотоциклы MotoGP не похожи ни на что другое, и, надеюсь, эти круги покажут, насколько зрелищный наш спорт. Мы хотим устроить отличное шоу и дать болельщикам представление о том, чего ждать, когда я вернусь с MotoGP в Остин в 2027 году», — приводит слова Булеги издание Crash.net.

Ожидается, что за уикенд Гран-при США посетят 400 тысяч болельщиков. Формула-1 и MotoGP принадлежат Liberty Media — компания завершила сделку по покупке серии за € 4,2 млрд в 2024 году. При этом сам MotoGP в эти же дни проводит этап сезона на острове Филлип-Айленд в Австралии.