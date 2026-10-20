Кристиан Хорнер признал, что давил на Майкла Маси перед рестартом в Абу-Даби-2021

Экс-руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер признал, что оказывал давление на гоночного директора Формулы-1 Майкла Маси, чтобы тот возобновил гонку на Гран-при Абу-Даби-2021.

«Машины медленно двигались по трассе. Когда Макс вернулся с пит-лейна, пелотон уже собрался, а между ним и Льюисом находились пять круговых. Вскоре после этого, когда повреждённый «Уильямс» [Николаса] Латифи убрали с трассы, а обломки и разлетевшиеся элементы углеволокна расчистили, из дирекции гонки поступили указания. Машинам, разделявшим Макса и Льюиса, не разрешили вернуться в круг лидера. У меня упало сердце. Это означало, что Максу пришлось бы обогнать все пять машин, прежде чем добраться до Льюиса, а за один гоночный круг сделать это было невозможно.

Гран-при Абу-Даби, а вместе с ним и весь сезон, завершался самым неудовлетворительным образом. Я не мог понять этого решения. Весь мир хотел увидеть, как Макс и Льюис сразятся друг с другом в решающей гонке за титул, а не будут плестись к разочаровывающему финишу. Любой другой исход стал бы разочарованием. Я решил оказать на дирекцию гонки ещё большее давление. «Ну же, Майкл, нам нужно возобновить гонку. Почему мы не убираем круговых с дороги? Будет так обидно, если всё закончится за машиной безопасности. Круговые должны вернуться в круг лидера. Давайте гоняться», — приводит фрагмент из книги Хорнера Drive издание Crash.net.

В той гонке решался титул: на последнем круге Макс Ферстаппен на более свежих шинах обошёл Льюиса Хэмилтона после того, как Маси ускорил рестарт, разрешив уйти на круг лишь нескольким машинам. Ферстаппен взял чемпионство, а Хэмилтон остался без рекордного восьмого титула.