Бен Сулайем — о финале Ф-1: если бы это было опасно, в ОАЭ не было бы моих детей

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем заявил, что финальные этапы сезона-2026 в Катаре и Абу-Даби пройдут по плану.

«Мы руководствуемся здравым смыслом и никогда не отправим наших сотрудников, гонщиков или официальных лиц туда, где считаем ситуацию опасной. Ни за что. Я хочу сказать вот что: мои дети находятся там [в ОАЭ]. Вы думаете, я оставил бы их там и сейчас сидел бы здесь с вами, если бы это было опасно?

К этому вопросу нужно подходить разумно. Спросить, могут ли возникнуть проблемы, — это одно. Но то, что вы читаете в СМИ, отличается от того, что происходит у нас. Мы читаем новости, смотрим телевизор и спрашиваем: «Где это происходит?» В действительности у нас такого практически нет. Иначе зачем бы я оставался там? Зачем оставлял бы там свою семью?

Означает ли это, что я утверждаю, будто ничего не случится? Я не могу предсказывать будущее. Однако сегодня я могу сказать вам, что никаких проблем нет и обе гонки состоятся. [...] Послушайте, я не считаю, что сотрудники ФИА важнее для меня, чем я сам или моя семья. Но если я нахожусь там, значит, чувствую себя в безопасности», — приводит слова Сулайема издание The Race.