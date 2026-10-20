Хорнер рассказал, как по примеру Вольфа начал давить на гоночного директора Формулы-1

Экс-руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, как начал напрямую выходить на гоночного директора Формулы-1 Майкла Маси и оказывать на него давление. По его словам, поводом стало то, что он увидел, как с Маси напрямую общается руководитель «Мерседеса» Тото Вольф.

«Только в Барселоне в том году я понял, что Тото напрямую общался с Майклом Маси, когда по телевидению начали транслировать переговоры с директором гонки. Я подумал: «Погодите, так нельзя. Вы оказываете давление на судью». Поэтому я сказал нашему спортивному директору: «Соедини меня с ним». За 15 лет, пока директором гонок был Чарли Уайтинг, я ни разу не разговаривал с ним напрямую. Всё всегда проходило через спортивного директора. Но затем и ты начинаешь действовать так же. Конечно, если есть возможность оказать давление и отстоять свою позицию, ты ею пользуешься.

В течение того года напряжение постепенно нарастало. Острые ситуации возникали в Сильверстоуне, Будапеште, Монце — там были серьёзные столкновения интересов. К последней гонке мы подошли и решили воспользоваться своими шансами. Директор гонки объявил, что круговым не разрешат вернуться в круг лидера, а затем изменил решение. Разумеется, мы активно настаивали на своём: «Так нельзя завершать чемпионат». Времени, чтобы позволить всем круговым вернуться в круг лидера, было более чем достаточно.

Он принял решение, которое имел право принять в рамках регламента, но прежде такого никогда не делали: машинам между Максом и Льюисом разрешили вернуться в круг лидера. Это была не наша вина, но мы оказались в ситуации, когда у нас оставался один круг, чтобы попытаться добиться своего. И если кто-то и мог справиться с такой задачей за один круг, то это Макс. Что произошло, то произошло», — рассказал Хорнер в подкасте High Performance.