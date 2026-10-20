Хинчклифф — о Лоусоне: несмотря на перспективность Цолова, я бы сохранил Лиама в команде

Бывший пилот IndyCar Джеймс Хинчклифф считает, что «Ред Булл» должна сохранить Лиама Лоусона в «Рейсинг Буллз» на сезон-2027. В колонке для официального сайта Формулы-1 он отметил, что новозеландец своими выступлениями заслужил место в команде.

«Представьте всё это, а затем представьте, что под угрозой оказывается ваше место в команде. И претендует на него гонщик, который ещё ни разу не стартовал в Гран-при. Если бы я руководил молодёжной программой «Ред Булл», то, несмотря на перспективность [Николы] Цолова, сохранил бы нынешний состав на 2027 год.

Безусловно, хочется посмотреть, какого прогресса добьётся [Арвид] Линдблад. На мой взгляд, Лоусон провёл слишком много сильных уикендов, чтобы всерьёз рассматривать его замену. И не забывайте: он до сих пор не провёл полный сезон в Формуле-1, выступая за одну и ту же команду на протяжении всего чемпионата! Это говорит о том, что он боец. Что он настоящий гонщик. Что он хочет большего.

Преемственность в автоспорте редко бывает плохим решением, и «Рейсинг Буллз» находятся в отличном положении, чтобы воспользоваться этим преимуществом. У Цолова ещё обязательно появится свой шанс, даже если ради этого ему придётся провести год в стороне от гонок. Но на данный момент, на мой взгляд, Лоусон сделал более чем достаточно, чтобы оправдать своё место в пелотоне, и в 2027 году должен вновь выступать в паре с Линдбладом», — написал Хинчклифф.