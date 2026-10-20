Командам MotoGP сообщили, что Гран-при Катара планируют провести в срок

Международная ассоциация команд кольцевых гонок (IRTA) разослала командам MotoGP письмо, в котором сообщила о намерении провести Гран-при Катара 6-8 ноября, несмотря на обстановку на Ближнем Востоке. Гонку перенесли с апреля из-за конфликта в регионе, и до начала монтажа паддока на трассе «Лусаил» под Дохой остаётся 15 дней. Об этом сообщает издание Motorsport.

В письме IRTA отмечает, что местный промоутер разработал отдельный план действий на случай осложнений, который дополняет рекомендации промоутера чемпионата MGPSEG. Ассоциация также сообщила, что находится в контакте с профильными посольствами, и ни одно из них не советовало менять подход. Катарский этап должен стать третьим в серии из трёх гонок — после Австралии на этих выходных и Малайзии на следующей неделе.

Пилоты относятся к поездке в Доху по-разному: по данным источника, около трети пелотона предпочли бы не ехать в Катар, остальные — за проведение гонки. Ключевым моментом станет четверг, когда гонщиков спросят об этом на «Филлип-Айленде». «Ямаха» и «Хонда», изначально выступавшие против отправки людей в зону конфликта, как сообщается, изменили позицию.

По словам организаторов, власти Катара сообщили, что международный аэропорт Хамад работает в обычном режиме и на полную мощность. «Лусаил» также примет Гран-при Катара Формулы-1 с 27 по 29 ноября.