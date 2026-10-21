Пит-стопы «Мерседеса» в Сингапуре проводили люди, которые не делали этого 15 лет

Заместитель руководителя «Мерседеса» Брэдли Лорд рассказал, что на Гран-при Сингапура в пит-стопах команды участвовали механики, которые до этого не проводили живой пит-стоп в Формуле-1 15 лет. По его словам, их подключили из-за травм в бригаде.

«Я также хотел бы отметить, что за последние три этапа мы сохранили высокий уровень эффективности и слаженности в работе. Вероятно, это была самая сложная серия из трёх гонок с точки зрения условий в боксах, температуры, влажности и всего остального. В Сингапуре, несмотря на изменения в составе механиков на пит-стопах, — из-за травм и других обстоятельств к работе привлекли людей, которые не выполняли пит-стопы в боевых условиях уже 15 лет, — мы быстрее всех проезжали пит-лейн и второй уикенд подряд провели самый быстрый пит-стоп.

Это показывает, насколько эффективно работает команда, и очень обнадёживает перед самым тяжёлым отрезком сезона, когда нас ждут долгие поездки вдали от дома и семьи. Команда в боксах и механики на пит-стопах демонстрируют исключительно высокий уровень. Здорово, что нам удаётся проводить быстрые остановки на каждом этапе», — приводит слова заместителя руководителя «Мерседеса» Брэдли Лорда Nu Silver Arrows Radio Show.