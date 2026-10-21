Алексей Попов: сейчас Ферстаппен порвёт любого, но через пять лет его сожрёт Антонелли

Комментаторы Алексей Попов и Наталья Фабричнова порассуждали о гипотетических составах топ-команд Формулы-1. Затем разговор зашёл о том, кто сильнее: Макс Ферстаппен («Ред Булл») или его возможные напарники. Попов заявил, что сейчас нидерландец «порвёт» любого, но через пять лет его самого «сожрёт» Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса».

Вопрос. Как бы вы расположили пилотов внутри команд? Например, в «Феррари» Макс [Ферстаппен] против Льюиса [Хэмилтона]? Цель — наиболее интересные гонки, внутрикомандная борьба.

Наталья. То есть надо команду мечты собрать. Давайте хотя бы топ-команды возьмём, как они бы выглядели в топовом варианте. Хотя, честно говоря, у меня, кроме действующего… Ну, допустим, на [Кристиана] Хорнера в «Феррари» всем было бы интересно посмотреть. Но тогда туда нужно брать, скажем, Льюиса и Макса, но я не уверена, что я бы хотела, скажем, того же Шарля [Леклера] из «Феррари» [убрать].

Алексей. Хорошо, я хочу Леклера и [Оливера] Бермана, честно.

Наталья. В «Феррари»?

Алексей. Да.

Наталья. С каким боссом?

Алексей. Пусть Хорнер будет.

Наталья. Хорнер, окей. «Ред Булл»? Ну, я бы вернула Хорнера тоже, он у нас нарасхват. Не знаю. Ладно, оставляем босса [Лорана Мекиса]. Кто пилот? Да, в принципе, Макс. В том-то и дело, что действующий меня, например, устраивает.

Алексей. Кого не возьми под Макса, он же их…

Наталья. Сожрёт? […] А если Макса и Льюиса? А если Макса и [Фернандо] Алонсо?

Алексей. Макс сожрёт Льюиса, это понятно.

Наталья. А Алонсо?

Алексей. И Алонсо он сожрёт. Да ну всё уже, Наташ.

Наталья. Да ну нет…

Алексей. Наташ, вы знаете, доживите вот до…

Наталья (смеётся). Вот, доживите до моих лет!

Алексей. Я серьёзно. И вы поймёте, что, сколько бы они ни хорохорились, сейчас Макс их уже порвёт.

Наталья. Не знаю…

Алексей. Порвёт. Порвёт. Я вам ещё одну вещь скажу. Ещё через пять лет [Андреа Кими] Антонелли, если не поймает звёздную [болезнь], он сожрёт Макса. И каким бы сейчас Макс ни был… Через пять лет физически он ничего не сможет сделать против Антонелли, если тот не будет страдать неизвестно чем, — сказали Наталья и Алексей во время стрима в канале «Гаснут Огни».