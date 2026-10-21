Попов заявил, что купит новую «Волгу», только если не хватит денег на машину получше

Комментатор Формулы-1 Алексей Попов в эфире на канале «Гаснут Огни» ответил на вопрос зрителя, купил бы он новую «Волгу», построенную на базе Monjaro, и высказался о китайских автомобилях.

«Автомобили покупают сердцем. Вот мне Monjaro никогда не нравился внешне. Я не знаю, в нём вроде как всё правильно, но он пресный. Hongqi, с моей точки зрения… И, опять же, понимаете, Hongqi — седан, я имею в виду, — он больше похож на «Волгу». В моём представлении это типичная «Волга». Их много в бизнес-классе такси, где-то они министерские. Знаешь, как «Волга» была в советское время, да? Это типичная Hongqi.

А Monjaro — это всё-таки другое. Не знаю, не хочу и не буду клеить ярлыки… Купили бы? Я купил то, что купил, понимаете? А в следующий раз перед тем, как буду покупать, посмотрю сначала, сколько у меня денег. Если у меня денег хватит только на вот эту «Волгу», я ради шильдика, так и быть, куплю. Но если у меня будет больше денег, я куплю всё-таки что-нибудь получше. Честно вам скажу», — сказал Попов во время стрима.