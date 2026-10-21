Формула-1 и Leica представили совместную камеру Q3 43

Формула-1 и Leica объявили о лицензионном партнёрстве и представили специальную версию камеры Q3 43 — Formula 1 Edition. В продаже новинка появится с 21 октября 2026 года.

Фото: Leica x F1

Корпус камеры получил нескользящее покрытие Microvelour, повторяющее отделку руля гоночной машины. Логотип Формулы-1 размещён на верхней панели и крышке объектива, а видимая структура волокон на корпусе сделана из настоящего карбона — материала, который Leica традиционно не использует, но который постоянен в автоспорте благодаря сочетанию малого веса и высокой жёсткости.

Фото: Leica x F1

Для камеры также разработали особый режим Формулы-1 — с более высоким контрастом и насыщенностью цвета, чтобы передавать атмосферу трассы и паддока. Он доступен только на этой модели через приложение Leica FOTOS: эффект можно применить сразу при съёмке и видеть его в видоискателе, а не получать уже при обработке. Через то же приложение снимки и видео переносятся на мобильные устройства.

Фото: Leica x F1

Камеру будут продавать в фирменных магазинах Leica, в онлайн-магазине бренда и у специализированных ритейлеров.