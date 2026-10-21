Ландо Норрис рассказал, как титул чемпиона мира повлиял на его статус в GPDA

Чемпион Формулы-1 2025 года Ландо Норрис, представляющий «Макларен», рассказал, что его новое положение придаёт его голосу больше веса в обсуждениях Ассоциации гонщиков Гран-при (GPDA), и объяснил, в чём видит собственную «предвзятость».

«В GPDA, конечно, есть несколько представителей, но они передают позицию всех гонщиков. Поэтому они не принимают решения единолично, а выражают общее мнение пилотов.

Разумеется, я тоже участвую в этом процессе. Возможно, сейчас к моему мнению прислушиваются больше, чем раньше. Думаю, это связано с тем, что я стал чемпионом мира. Не думаю, что такого обязательно ожидаешь, но в конечном счёте речь идёт об уважении. Здорово заслужить его на протяжении карьеры. При этом GPDA объединяет всех гонщиков, а не только меня. И, конечно, если у меня есть что сказать, моё мнение столь же ценно, как и мнение остальных.

Я по-прежнему хочу, чтобы у нашего спорта было лучшее будущее. Я никогда не подхожу к вопросам предвзято. Всё, что я делаю, направлено на то, каким я хочу видеть наш спорт. Скорее я на стороне гонщиков и болельщиков, чем правил и всего, что с ними связано», — приводит слова Норриса издание RacingNews365.