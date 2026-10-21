Попов — о Норрисе: набор чемпионов для сравнения с Ландо уже обо всём говорит

Комментатор Формулы-1 Алексей Попов ответил на вопрос, как он оценивает уровень действующего чемпиона серии Ландо Норриса с точки зрения пилотажа и умений в сравнении с чемпионами XXI века.

Вопрос: Прошлогоднее чемпионство Ландо из-за «папайи рулс» многими воспринимается скептически. Если абстрагироваться от всего этого, то как вы оцениваете уровень силы Ландо с точки зрения пилотажа и умения в сравнении с другими чемпионами XXI века? [Кими] Райкконеном, [Дженсоном] Баттоном, [Себастьяном] Феттелем [...]?

Алексей (смеётся): Хороший набор, хороший набор! Отлично, мы с вами на одной волне! Нет. Вот вы ответили [на свой вопрос], правда? Один ваш набор уже обо всём говорит. Я с вами просто на 100%, — сказал Попов в стриме для канала «Гаснут Огни».