Хорнер считает, что Антонелли заслужил право стать пилотом номер один в «Мерседесе»

Бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что лидер чемпионата Формулы-1 в сезоне-2026 Андреа Кими Антонелли заслужил право стать безоговорочным первым номером «Мерседеса».

«Очень сложно постоянно делать всех довольными. Нужно быть честным и придерживаться принципов, задаваясь вопросом: каковы наши цели? В конечном счёте на первом месте стоит команда, а гонщики — это, по сути, наёмные сотрудники. Обещать обоим пилотам, что они смогут стать чемпионами мира, нереалистично. В итоге один из гонщиков добьётся преимущества на трассе. При этом оба получают равные шансы и одинаковую технику, но уважение и определённый статус внутри команды нужно заслужить своими выступлениями.

Посмотрите на Кими Антонелли. Сейчас он заслуживает своё положение в команде благодаря тому, что показывает на трассе. И если бы между ним и соперником из другой команды развернулась напряжённая борьба, команде пришлось бы занять определённую позицию. В противном случае есть риск упустить чемпионский титул, как это потенциально могло произойти с «Уильямсом» в борьбе Найджела Мэнселла и Нельсона Пике против Алена Проста много лет назад. Таковы принципы, на которых нужно строить подход к гонкам», — приводит слова Хорнера издание Autosport.