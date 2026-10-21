«Мерседес» представил специальную синюю ливрею для Гран-при США

«Мерседес» представил специальную ливрею для Гран-при США в Остине (штат Техас), созданную при поддержке подразделения MANUFAKTUR. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Фото: Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team

«В Остине мы носим синее. Наша фирменная ливрея для Гран-при США от MANUFAKTUR», — гласит подпись под снимками.

MANUFAKTUR — это кросс-брендовое подразделение Mercedes-Benz по индивидуальной настройке автомобилей, предлагающее уникальные цвета, материалы и отделку. В него входят эксклюзивные варианты окраски кузова, кожаная обивка салона, декоративные элементы из дерева, рояльного лака или углеволокна, а также индивидуальная вышивка и другие детали. Программа MANUFAKTUR Made to Measure позволяет реализовать практически любые запросы клиентов, включая вышитые инициалы, семейные гербы и уникальные символы.