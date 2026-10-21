Алексей Попов считает, что Джордж Расселл сам виноват в том, как к нему относятся

Российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов поразмышлял над отношением к пилоту «Мерседеса» Джорджу Расселлу и сравнил его с Максом Ферстаппеном из «Ред Булл».

«Мне кажется, что сам Джордж виноват в том числе и в таком отношении к нему. У него очень неоднозначное поведение в принципе. Очень неоднозначное. Знаете, это ни туда ни сюда. Есть люди однозначные — злодеи, которые хорошо себя чувствуют в этом имидже. А есть люди, которые однозначно добряки. А есть те, кто пытается играть определённую роль. Но это всем видно. И когда ты пытаешься играть в добряка, будучи внутри злодеем, ну так будь более честным, что ли, тогда.

Понимаете, Макс же не пытается играть. Но при этом он на самом деле, как ни странно, иногда является злодеем. И мы видим, что он искренне поддерживает каких-то молодых [пилотов], подходит к ним, что-то делает. То есть при абсолютном берсеркстве на трассе у него есть очень много человечности за её пределами, а у Джорджа всё наоборот. И об этом говорят те, кто с ним работает. Это некое отторжение. Ведь если оно нам со стороны видно, то тем более его видят те, кто с ним работает», — сказал Попов во время стрима для своего сообщества «Гаснут Огни».