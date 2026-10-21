«Я как будто в настоящей гоночной машине». Норрис проехал на McLaren W1 в Портимане

Действующий чемпион Формулы-1 и пилот «Макларена» Ландо Норрис проехал на суперкаре McLaren W1 по трассе в Портимане и поделился впечатлениями от машины.

«Это меня шокировало. У меня было столько сцепления, что я почувствовал себя в настоящей гоночной машине… Надеюсь, люди к этому готовы, потому что это было нечто», — сказал Норрис в полном видео, опубликованном на YouTube-канале «Макларена».

W1 — преемник McLaren F1 и P1. В основе суперкара лежит Aerocell — самый продвинутый карбоновый монокок, который производил «Макларен»: его разработала команда Энди Сильвестра-Торна, руководителя направления кузовных структур.