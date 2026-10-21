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«Это не тот уровень». Попов объяснил, почему Ферстаппен превосходит Хэмилтона

«Это не тот уровень». Попов объяснил, почему Ферстаппен превосходит Хэмилтона
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Российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов ответил на вопрос зрителя, не слишком ли много шума вокруг четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена, и заявил, что сравнивать нидерландца с семикратным чемпионом Льюисом Хэмилтоном нельзя.

«Человек после трёх уикендов подряд, в которых он, кстати, был близок к победе в Баку, а потом выиграл в Барселоне и Сингапуре, перед следующим тройником получает свободные выходные. И что он делает? Едет гоняться в Португалию на GT3. При этом двух сильных пилотов у него забрали в WEC — где они сейчас выступают, — а он остаётся со своим протеже Крисом Лулхэмом и с Беном Барникотом. Неплохой пилот, но тоже не супертоп. 60 машин, дикая конкуренция, в том числе со стороны «Мерседеса», и так далее. И человек мог бы сказать: «Ой, я же не буду рисковать. Вдруг потеряю свой имидж, вдруг люди увидят, что я не первый». Нет, он как ни в чём не бывало едет.

Более того, я уже говорил, что по ходу гонки его опять подставляют. Он мог бы остаться на шестом месте и наверняка поборолся бы за победу, но вместо этого его откатывают на 24-е место, когда остаётся 45 минут, часть из которых проходит за пейскаром. И тем не менее он прорывается: на одном круге проходит четверых, на другом — по одному, но всё равно успевает добраться до девятого места. И всё это происходит ночью, в борьбе с быстрыми пилотами, которые постоянно выступают на этих машинах. Поэтому считаю, что Хэмилтон никогда и нигде не показывал такого. Я бы их не сравнивал.

Вот почему Хэмилтона, как вы говорите, так не превозносили. Он был пилотом суперкоманды, которая давала ему супермашину для достижения суперрезультатов. Когда машина не была лучшей, он уступал [Дженсону] Баттону, например. Мог проиграть [Нико] Росбергу внутри команды, да и по квалификациям нередко уступал [Валттери] Боттасу. Понимаете? Это не тот уровень. Я бы ни в коем случае не сравнивал его с Максом. На этом этапе своей карьеры Макс, я считаю, действительно находится на совершенно другом уровне по сравнению со всеми остальными», — сказал Попов во время стрима для своего сообщества «Гаснут Огни».

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