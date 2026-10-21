«Астон Мартин» может отказаться от «Хонды», если мотор не оправдает ожиданий в 2027-м — AS

Команда «Астон Мартин» рассчитывает, что масштабное обновление силовой установки «Хонды» к старту сезона-2027 позволит ей сделать шаг вперёд и начать бороться за попадание в топ-10. Однако, если модернизация не оправдает ожиданий, британский коллектив может рассмотреть альтернативы японскому производителю, сообщает издание AS.

Предыдущие доработки двигателя внутреннего сгорания и турбокомпрессора не принесли заметного прогресса. При этом в «Астон Мартин» пока рассчитывают на продолжение сотрудничества с «Хондой». В преддверии Гран-при США представители обеих компаний даже проведут совместную фотосессию в честь 500-го Гран-при японского производителя в Формуле-1.