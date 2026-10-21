ФИА запретила командам Формулы-1 использовать разные диски для квалификации и гонки

Международная автомобильная федерация (ФИА) изменила технический регламент Формулы-1 на 2027 год, чтобы не допустить нового витка технической гонки между командами. С сезона-2027 участники чемпионата не смогут использовать разные спецификации колёсных дисков в квалификации и гонке.

В 2026 году команды получили возможность самостоятельно разрабатывать колёсные диски вместо использования стандартизированных вариантов. Это открыло дополнительные возможности для управления температурой шин. В частности, «Феррари» представила обновлённые диски на Гран-при Барселоны, которые улучшили охлаждение задних колёс. Впоследствии собственные решения в этой области стали развивать и другие команды, в том числе «Макларен», стремившийся эффективнее прогревать передние шины и охлаждать задние.

«Разница довольно существенная. В этом году мы увидели, что в установившихся условиях температуры в целом значительно ниже, чем раньше. Это связано с тем, что диски охлаждают всё колесо, в том числе сами шины», — приводит слова главного инженера поставщика шин «Пирелли» Симоне Берра издание The Race.

В ФИА опасались, что дальнейшее развитие технологий приведёт к появлению отдельных комплектов дисков для квалификации и гонки. В первом случае команды могли бы настраивать температурный режим шин для максимальной эффективности на одном быстром круге, а во втором — добиваться более эффективного охлаждения резины для увеличения её ресурса. Теперь же всем командам предписано использовать единую спецификацию передних и задних колёсных дисков с момента, когда машина оказывается в режиме предварительного закрытого парка перед спринтерской или основной гонкой.

Изменения одобрил Всемирный совет по автоспорту ФИА на этой неделе. Они вступят в силу с начала сезона-2027. Согласно уточнению в регламенте, диски считаются использованными после того, как машина выехала из пит-лейна с установленными колёсами.