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«Астон Мартин» представил спецливрею на Гран-при США Формулы-1

«Астон Мартин» представил спецливрею на Гран-при США Формулы-1
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Команда «Астон Мартин» проведёт Гран-при США в специальной ливрее, посвящённой пятилетию партнёрства с компанией Cognizant. Об этом сообщает пресс-служба британского коллектива.

Фото: Aston Martin F1 Team

«Команда «Астон Мартин Арамко» проведёт Гран-при США в специальной ливрее в честь пятилетия партнёрства с Cognizant. Разовое оформление знаменует важную веху в отношениях, которые начались в 2021 году, когда Cognizant присоединилась к «Астон Мартин» в качестве титульного партнёра в момент возвращения марки на стартовую решётку Формулы-1», — говорится в официальном заявлении команды.

Напомним, гонка 18-го этапа Формулы-1 в сезоне-2026 — Гран-при США cостоится 25 октября. Протяжённость дистанции составит 56 кругов, или 308.405 км.

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