Бывший моторист «Мерседеса» перешёл в «Феррари» — источник

Бывший моторист немецкого коллектива «Мерседес» нидерландец Яспер ван Шайк приступил к работе в отделе шасси итальянской команды «Феррари» в октябре текущего года. Об этом сообщает портал Crash.net со ссылкой на страницу специалиста на LinkedIn.

В период с 2018-го по 2024-й ван Шайк занимал позицию инженера-механика. Отвечал за конструкцию силовой установки и курировал техническое взаимодействие между моторным департаментом и отделом шасси «Мерседеса».

А в сентябре 2024 года нидерландский специалист был повышен до инженера по разработке концепций силовой установки. На этой должности он занимался поиском принципиально новых технических решений для будущих двигателей «Мерседеса», сохраняя за собой роль связующего звена между базами в Брэкли и Бриксуорте.