Тото Вольф: в будущем моя работа в «Мерседесе» будет разделена между двумя-тремя людьми

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, что готовится передать управление командой, и отметил, что его нынешняя работа будет разделена между двумя-тремя преемниками, которые уже проходят проверку.

«Будет создана прочная структура управления. Думаю, моя работа будет разделена между двумя-тремя людьми, которые сейчас проходят мою проверку. Мне кажется, пока они отлично справляются, проявляя свои сильные стороны в разных областях. Команда будет выглядеть иначе, но останется успешной. Полагаю, что окончательного разрыва у нас [с «Мерседесом»] не произойдёт, если я продолжу владеть долей в команде.

Возможно, я займу должность в духе председателя. Но нужно, чтобы всё прошло очень чётко. Поскольку нельзя быть в стороне и при этом вмешиваться в ежедневные дела бизнеса», — приводит слова Вольфа crash.net.