В «Ред Булл» раскрыли, как много деталей будут перенесены из RB22 на RB23 для сезона-2027

Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше рассказал, насколько много деталей и частей из болида RB22 планируется перенести на машину RB23, которая готовится для выступления в сезоне-2027.

«Есть некоторые изменения в регламенте, и у нас имеется множество ограничений для проектирования болида — я уверен, что другие команды тоже сталкиваются с этим. Какое количество компонентов RB22 будут использованы в машине на сезон-2027? Это плохо сказывается на бюджете, поэтому мы стараемся перенести как можно меньше деталей. Это негативно влияет на лимит расходов, но мы планируем создать большое количество новых частей болида. По сути, почти ничто из RB22 не перейдёт на болид для следующего сезона, поскольку мы обнаружили много областей, где можем улучшить характеристики.

Мы говорим об упаковке узлов, аэродинамике и механике, и хотя какие-то элементы всё же будут переданы, их количество окажется очень небольшим, например, коробка передач и шасси будут совершенно иными», — приводит слова Ваше портал RacingNews365.