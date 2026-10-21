Стало известно, когда суд рассмотрит апелляцию по делу Фелипе Массы

Верховный суд Великобритании рассмотрит апелляцию Берни Экклстоуна, ФИА и ФОМ по иску вице-чемпиона Ф-1 бразильца Фелипе Массы на заседаниях 2 и 3 февраля 2027 года. Об этом сообщает портал RacingNews365.

Если Верховный суд решит удовлетворить апелляцию, дело Массы будет прекращено и не дойдёт до полного рассмотрения в Высоком суде. Если Верховный суд отклонит апелляцию, состоится судебное разбирательство.

Напомним, Масса утверждает, что руководство ФИА и ФОМ намеренно скрыло умышленный характер аварии, устроенной Нельсоном Пике на Гран-при Сингапура в сезоне-2008. В случае аннулирования результатов той гонки чемпионом стал бы Масса, а не Льюис Хэмилтон. Однако Фелипе не добивается пересмотра результатов этой гонки.

В результате в октябре 2025 года в Высоком суде Великобритании прошло трёхдневное слушание по делу Массы, который предъявил Экклстоуну, ФИА и ФОМ иск на $ 82 млн. Тогда решался вопрос возможности полноценного судебного разбирательства. Судья отклонил три требования Массы, но разрешил продолжить рассмотрение обвинения в противоправном сговоре, которое пытаются оспорить Экклстоун, ФИА и ФОМ.

Центральным доказательством стало интервью Экклстоуна, которое тот дал в 2023 году. Тогда он заявил, что знал об аварии заранее, до официального расследования в 2009 году.