«Я учусь на своих ошибках». Норрис — об аварии с Пиастри в спринте ГП Сингапура

Действующий чемпион мира, пилот «Макларена» Ландо Норрис принёс извинения за столкновение с напарником Оскаром Пиастри в спринте Гран-при Сингапура и пообещал принимать более взвешенные решения в будущем.

«Я беру ответственность за свои ошибки и учусь на них. Эта команда — моя мотивация каждые выходные, и моя цель — отплатить за тяжёлую работу всех, улучшаясь, принимая более правильные решения и представляя команду наилучшим образом», — приводит слова Норриса Motorsport.

Напомним, в спринте Гран-при Сингапура Норрис, который преследовал Пиастри, решил занять внутреннюю траекторию на повороте и отправил Пиастри в стену, задев заднюю часть болида австралийца. Ландо вернулся на трассу и откатился на восьмое место, Оскар остался в отбойнике и сошёл.