15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Феррари» представила спецливрею для Гран-при США, посвятив её инженерному процессу

«Феррари» представила спецливрею для Гран-при США, посвятив её инженерному процессу
Комментарии

Итальянский коллектив «Феррари» представила специальную ливрею для Гран-при США, который пройдёт с 23 по 25 октября в Остине (штат Техас) на трассе «Америк».

Ливрея посвящена творческому и инженерному процессу, в ходе которого идея превращается в болид Формулы-1. Она создана в сотрудничестве с HP.

Фото: Пресс-служба «Феррари»

Фото: Пресс-служба «Феррари»

Фото: Пресс-служба «Феррари»

Фото: Пресс-служба «Феррари»

Напомним, пилоты «Скудерии» британец Льюис Хэмилтон и монегаск Шарль Леклер занимают третье и пятое места в личном зачёте Формулы-1 соответственно. После 17 этапов Хэмилтон заработал 229 очков, а Леклер — 215 очков. В Кубке конструкторов итальянская команда занимает второе место, уступая только «Мерседесу».

Материалы по теме
«Если ты «Феррари» фан, гонки сводятся к слезам». Колонка Петрова
Эксклюзив
«Если ты «Феррари» фан, гонки сводятся к слезам». Колонка Петрова