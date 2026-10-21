«Феррари» представила спецливрею для Гран-при США, посвятив её инженерному процессу

Итальянский коллектив «Феррари» представила специальную ливрею для Гран-при США, который пройдёт с 23 по 25 октября в Остине (штат Техас) на трассе «Америк».

Ливрея посвящена творческому и инженерному процессу, в ходе которого идея превращается в болид Формулы-1. Она создана в сотрудничестве с HP.

Фото: Пресс-служба «Феррари»

Фото: Пресс-служба «Феррари»

Фото: Пресс-служба «Феррари»

Фото: Пресс-служба «Феррари»

Напомним, пилоты «Скудерии» британец Льюис Хэмилтон и монегаск Шарль Леклер занимают третье и пятое места в личном зачёте Формулы-1 соответственно. После 17 этапов Хэмилтон заработал 229 очков, а Леклер — 215 очков. В Кубке конструкторов итальянская команда занимает второе место, уступая только «Мерседесу».