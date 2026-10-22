Кристиан Хорнер вспомнил, как «Ред Булл» посодействовал переходу Хэмилтона в «Мерседес»

Бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, как «быки» посодействовали переходу Льюиса Хэмилтона из «Макларена» в «Мерседес».

«Ваша задача как руководителя команды — понимать, что представляет собой рынок пилотов. Естественно, когда у вас самая быстрая машина, лучшие пилоты хотят ездить на лучших машинах. Вполне естественно, что Льюиса заинтересовал этот этап. У нас была абсолютно превосходящая машина, а его менеджером в то время был Саймон Фуллер, который руководил группой Spice Girls.

Я помню, как Саймон говорил мне, что мы с ним можем заключить самую крупную спортивную сделку в истории, что неизбежно означало бы, что «Ред Булл» заплатит огромные деньги. Внутри команды не было энтузиазма по этому поводу. У нас был победитель в лице Себа, неужели нам действительно нужно было всё переворачивать с ног на голову?

А в «Мерседесе» испытывали трудности после покупки «Брауна». На протяжении нескольких лет у них были Нико [Росберг] и Михаэль [Шумахер], но ничего толком не получалось.

Когда Никки появился в «Мерседесе», у него возникла мысль: «Почему бы не взять Льюса, который неизбежно начинал разочаровываться в «Макларене»?» И Никки убедил его перейти туда. Я помню, кажется, решающий момент наступил примерно на Гран-при Сингапура [в сентябре] того года, когда Льюис лидировал, и у него сломалась коробка передач. Думаю, это стало последней каплей для его отношений с «Маклареном».

Мы выиграли гонку с помощью Себа, и я помню, как стоял на подиуме и смотрел вниз, а там был Никки. Он снял шляпу, что делал крайне редко, но потом показал мне огромный палец вверх. Думаю, переговоры велись в течение тех выходных, и он знал, что такой результат только поможет ему», — приводит слова Хорнера портал Sky Sports.