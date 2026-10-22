Кристиан Хорнер объяснил, почему считает Макса Ферстаппена уникальным пилотом

Бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер объяснил, почему считает четырёхкратного чемпиона Ф-1 в составе «быков» нидерландца Макса Ферстаппена уникальным пилотом.

«Думаю, с самого начала его карьеры, особенно карьеры в Формуле-1, было ясно, что это человек с необычайным талантом — такой молодой и при этом пилотирует машину как ветеран, с такой убеждённостью, таким авторитетом и агрессивностью.

Его умение доводить машину до предела её возможностей, его способность сохранять огромный запас мощности, при этом понимая всё, что происходило вокруг него во время гонки — будь то машина, шины — практически не требовало указаний, какие переключатели нужно переключать, поскольку он и так был на шаг впереди. Когда Макс приехал к нам, он был ещё довольно неопытен по сравнению с другими, потому что провёл всего один год в низшей лиге.

Часть своего обучения он провёл на виду у всех. Его психологическая устойчивость, способности и умение действовать в действительно напряжённых ситуациях — это то, чего я раньше никогда не видел», — приводит слова Хорнера портал Sky Sports.