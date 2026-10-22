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Р. Шумахер: Леклер хочет быть быстрым любой ценой. В результате творит бессмысленные вещи

Р. Шумахер: Леклер хочет быть быстрым любой ценой. В результате творит бессмысленные вещи
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Бывший пилот Формулы-1 и эксперт немецкого Sky Ральф Шумахер прокомментировал выступления Шарля Леклера в текущем сезоне, назвав склонность пилота «Феррари» к ошибкам одной из его главных слабостей.

«Одна из слабостей Леклера — то, что он продолжает совершать ошибки. Он хочет быть быстрым любой ценой. В результате творит бессмысленные вещи», — приводит слова Шумахера Motorsport-Total.

Напомним, в текущем сезоне Леклер допустил несколько серьёзных ошибок, включая аварию на Гран-при Италии в Монце, где он потерял контроль над болидом в «Параболике» и врезался в барьеры. В личном зачёте сезона-2026 монегаск идёт пятым с 201 баллом.

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