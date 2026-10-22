Экс-пилот Ф-1 Палмер: сейчас я не вижу у болида «Ред Булл» слабых мест

Бывший пилот Формулы-1 Джолион Палмер считает Макса Ферстаппена фаворитом Гран-при США после ряда успешных обновлений болида.

«Является ли Ферстаппен фаворитом? Думаю, да. Тот факт, что они настолько хороши в медленных поворотах… В Сингапуре неровное покрытие. Кроме того, там нужно довольно агрессивно атаковать поребрики, а это раньше было слабым местом «Ред Булл». Но в Баку мы видели, что в медленных поворотах машина вела себя довольно хорошо. На прямых они в целом тоже выглядят достаточно сильными, что мы видели в Баку и Малайзии. В Малайзии мы убедились, что и в скоростных поворотах у них всё было неплохо.

Когда я смотрю на «Ред Булл» с обновлениями, то замечаю, что слабые места, о которых мы раньше постоянно слышали, теперь, похоже, исчезли. Они хорошо атакуют поребрики. Кажется, Макс однажды упоминал о проблемах при переключении на пониженные передачи в Сингапуре, но они уже много лет умеют с этим справляться.

Ещё я задавался вопросом, не выявит ли Сингапур проблемы с настройкой машины по пятницам. Последние пару лет мы часто видели, как в пятницу они не понимали, в чём дело, а к субботе всё исправляли. Но в этот раз они были хороши с самого начала. Нет никаких гарантий, что это повторится на других трассах, но сейчас я не вижу у этой машины слабых мест», — приводит слова Палмера Racingnews365.