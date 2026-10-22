«Мерседес» представил ковбойские комбинезоны к Гран-при США

Немецкая команда «Мерседес» представила специальные гоночные комбинезоны в ковбойском стиле к 18-му этапу чемпионата Формулы-1 Гран-при США, который пройдёт в Остине, Техас.

Фото: Пресс-служба «Мерседеса»

Фото: Пресс-служба «Мерседеса»

Фото: Пресс-служба «Мерседеса»

Фото: Пресс-служба «Мерседеса»

После 18 этапов сезона-2026 команда занимает первое место в Кубке конструкторов с 578 очками. «Феррари» идёт второй с 444 очками, а «Макларен» располагается на третьей строчке с 339 очками. В личном зачёте лидирует Андреа Кими Антонелли с 340 очками, опережая Джорджа Расселла, у которого 238 очков.

Напомним, на этом этапе Антонелли может досрочно стать чемпионом, если итальянец сможет довести свой отрыв от преследователей до 125 баллов.