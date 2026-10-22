«Стоит сесть на велосипед и наслаждаться жизнью». Р. Шумахер призвал заменить Боттаса

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер считает, что «Кадиллаку» стоит рассмотреть кандидатуру Эстебана Окона вместо Валттери Боттаса.

«Что касается «Кадиллака», то Серхио Перес, безусловно, стал приятным сюрпризом. Он вернулся в чемпионат, ведёт себя очень уравновешенно и спокойно и в целом довольно хорошо справляется со своей работой. Если сравнивать его с напарником, то, справедливости ради, думаю, Валттери Боттасу стоит сесть на велосипед и наслаждаться жизнью. Просто так оно и есть. Поэтому, если кандидатура Окона действительно рассматривается и у команды есть возможность его заполучить, для меня тут вообще нет никаких сомнений: я бы немедленно выбрал Окона», — сказал Шумахер в эфире подкаста Backstage Boxengasse.