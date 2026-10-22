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Хорнер сравнил Норриса с Баттоном и оценил его шансы вновь стать чемпионом

Хорнер сравнил Норриса с Баттоном и оценил его шансы вновь стать чемпионом
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Бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сравнил пилота «Макларена» Ландо Норриса с чемпионом Формулы-1 2009 года Дженсоном Баттоном.

«Ландо тоже невероятно талантливый пилот, от природы очень быстрый. У него очень плавный стиль пилотирования, благодаря которому создаётся впечатление, что ему всё даётся легко. В каком-то смысле он напоминает Дженсона Баттона своей манерой управлять машиной. И здесь, как и всегда, всё будет зависеть от того, получит ли он технику, которая позволит ему добиваться таких же результатов, как в прошлом году», — приводит слова Хорнера F1oversteer.

В сезоне-2025 Норрис впервые в карьере стал чемпионом мира Формулы-1. Британец завоевал титул на заключительном этапе в Абу-Даби, финишировав третьим и набрав 423 очка. Он опередил Макса Ферстаппена всего на два очка, а его напарник по «Макларену» Оскар Пиастри занял третье место в чемпионате с 410 очками.

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