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Вассёр не считает «Ред Булл» главной командой, которую нужно побеждать

Вассёр не считает «Ред Булл» главной командой, которую нужно побеждать
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр не согласился с тем, что «Ред Булл» сейчас задаёт ориентир для остальных команд Формулы-1 после успеха в Сингапуре и Малайзии.

«Являются они ориентиром? Честно говоря, я не уверен. Они выступают очень хорошо, но сейчас именно «Ред Булл» нельзя назвать командой, которую нужно побеждать. Нужно сосредоточиться на «Макларене» и «Мерседесе». Если посмотреть на начало сезона, «Мерседес» был невероятно быстр. Затем мы выиграли две гонки, после этого две гонки выиграл «Макларен», а потом «Ред Булл» одержал две или три победы. Думаю, расстановка сил меняется, потому что довольно часто в борьбу вступают четыре команды. В квалификации четыре команды укладывались в две десятых секунды. Это значит, что, если кто-то привезёт обновления уже на следующей неделе, расстановка сил может измениться. Но самое главное — сосредоточиться на собственной работе, а не думать об остальных», — приводит слова Вассёра PlanetF1.

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