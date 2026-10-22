Бен Сулайем рассчитывает согласовать новую концепцию двигателей Ф-1 в ближайшие месяцы

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем выразил надежду, что новая концепция двигателей Формулы-1 будет согласована в ближайшие несколько месяцев.

«Да, надеюсь, в ближайшие несколько месяцев всё согласуем. Разумеется, мы добиваемся того, чтобы команды и производители силовых установок вернулись к нам с ответом, и будем ждать их реакции.

Согласовали ли это полноценно? Нет, пока нет, но это произойдёт. Консультации были масштабными. Документы уже переданы командам. Они их изучают. Своё мнение также высказывают руководители команд и производители силовых установок. Мы проконсультировались и с одним из пилотов. Когда вы упрощаете конструкцию и снижаете стоимость вдвое, расходы на исследования и разработки сокращаются не просто наполовину. За счёт упрощения производства на изготовление двигателя также требуется меньше времени.

Есть и вопросы, связанные с материалами. Нижняя часть двигателя, блок цилиндров, нужна прежде всего для обеспечения надёжности. Выше расположены компоненты, отвечающие за мощность. Именно здесь необходимо вводить ограничения. Если ограничивать мощность, нужно следить за тем, чтобы никто не использовал определённые материалы. Некоторые материалы могут обходиться очень дорого, если вы пытаетесь выжать из двигателя последние несколько лошадиных сил. При этом у нас будут характерный звук и очень лёгкая машина, но нужно тщательно определить, насколько лёгкой ей можно позволить быть», — приводит слова Сулайема Racingnews365.