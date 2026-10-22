Хельмут Марко: в этом сезоне Антонелли затмил Расселла, полностью его превзошёл

Бывший советник «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что лидер чемпионата из «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли полностью превзошёл своего напарника Джорджа Расселла по ходу сезона-2026.

«Прекрасно видеть, как этот молодой парень заставляет машину лететь и с какой радостью празднует свои успехи. Он невероятно быстр, а если победить невозможно, то стремится добиться хорошего результата. В прошлом году ему не хватало стабильности, и он допускал несколько ошибок. Но в этом сезоне он затмил Расселла. Он полностью его превзошёл», — приводит слова Марко издание GPblog.

Напомним, на ближайшем этапе в США Антонелли может стать чемпионом, если оторвётся от всех своих преследователей на 125 очков.