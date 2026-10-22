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«Наконец оценили по достоинству». Линдблад похвалил силовую установку «Ред Булл»

«Наконец оценили по достоинству». Линдблад похвалил силовую установку «Ред Булл»
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Пилот «Рейсинг Буллз» Арвид Линдблад считает, что силовая установка «Ред Булл-Форд», которая дебютировала в нынешнем техническом регламенте, заслужила признание благодаря своим результатам в сезоне-2026.

«На протяжении всего года двигатель работает очень хорошо. Могу представить, что ещё ни одна команда не приходила в чемпионат и не создавала двигатель в первый же год, чтобы его сразу признали лучшим. Думаю, это очень круто и полностью соответствует духу «Ред Булл».

Разумеется, для «Ред Булл» этот год выдался непростым. Они открыто признают, что не добились той скорости, на которую рассчитывали. Думаю, из-за других проблем специалисты, работающие над силовой установкой, могли не получить заслуженного признания. Поэтому приятно, что их работу наконец оценили по достоинству, ведь на протяжении всего года у нас был действительно хороший двигатель. Я очень, очень рад за всех, кто над ним работал», — приводит слова Линдблада Racingnews365.

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Источник: «Рейсинг Буллз» сохранит состав Лоусон — Линдблад на сезон-2027