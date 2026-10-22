Вассёр назвал цель «Феррари» на Гран-при США

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр заявил, что команда рассчитывает продолжить прогресс, достигнутый на двух предыдущих этапах Формулы-1 в Малайзии и Сингапуре, и провести сильный уикенд на Гран-при США.

«После двух обнадёживающих этапов в Азии, на которых мы набрали важные очки, мы начинаем американскую часть сезона в Остине. «Трасса Америк» — одна из самых сложных в календаре, с сочетанием самых разных поворотов. Мы усердно работали над тем, чтобы закрепить прогресс, которого добились в последних гонках. Наша цель на этот уикенд — снова провести сильный этап во всех отношениях. Мы с нетерпением ждём возможности выйти на трассу перед американскими болельщиками и максимально раскрыть потенциал SF-26», — приводит слова Вассёра издание FormulaPassion.