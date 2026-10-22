Марко — о биографии Хорнера: это сплошная ложь, не хочу опускаться до такого уровня

Бывший советник «Ред Булл» Хельмут Марко раскритиковал биографию бывшего руководителя команды Кристиана Хорнера.

«Это сплошная ложь, и я даже не хочу опускаться до такого уровня. Единственное, что я хочу прояснить: я даже письменно выразил ему соболезнования в связи со смертью его бывшей жены от рака. Только это для меня важно. Особенно после огромной компенсации, которую он получил, можно было ожидать от него хоть какой-то лояльности. И повторю: это не мой уровень. Думаю, он даже не осознаёт, что его биография выйдет в годовщину смерти Дитриха Матешица. И это вполне соответствует всей этой истории с книгой. Для меня всё это совершенно непонятно», — приводит слова Марко немецкий Sky Sport.