15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Марко — о биографии Хорнера: это сплошная ложь, не хочу опускаться до такого уровня

Марко — о биографии Хорнера: это сплошная ложь, не хочу опускаться до такого уровня
Комментарии

Бывший советник «Ред Булл» Хельмут Марко раскритиковал биографию бывшего руководителя команды Кристиана Хорнера.

«Это сплошная ложь, и я даже не хочу опускаться до такого уровня. Единственное, что я хочу прояснить: я даже письменно выразил ему соболезнования в связи со смертью его бывшей жены от рака. Только это для меня важно. Особенно после огромной компенсации, которую он получил, можно было ожидать от него хоть какой-то лояльности. И повторю: это не мой уровень. Думаю, он даже не осознаёт, что его биография выйдет в годовщину смерти Дитриха Матешица. И это вполне соответствует всей этой истории с книгой. Для меня всё это совершенно непонятно», — приводит слова Марко немецкий Sky Sport.

Материалы по теме
Хорнер раскрыл подробности своего увольнения из «Ред Булл» и упрекнул Марко в лицемерии