Патрезе объяснил, почему Антонелли не стоит торопиться с переходом в «Феррари»

Бывший пилот Формулы-1 Риккардо Патрезе считает, что Андреа Кими Антонелли не стоит торопиться с переходом в «Феррари» из «Мерседеса».

«Мне очень нравится эта идея. Но прежде всего он должен думать о собственных интересах, потому что в Формуле-1 не так много места для «чувств». Даже если тебе хочется стать пилотом «Феррари», но ты выступаешь за команду, чья машина конкурентоспособнее, это даёт тебе возможность побеждать. Поэтому ты остаёшься с ней.

Возможно, через много лет он сможет задуматься о переходе в «Феррари», как это сделал Хэмилтон. Но уж точно не завтра. Я не знаю точных условий его контракта с Тото Вольффом, но «Мерседес» очень помог ему добиться нынешнего положения, и, разумеется, команда хочет сохранить его у себя», — приводит слова Патрезе FormulaPassion.