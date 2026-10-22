Алонсо усомнился в целесообразности возвращения атмосферных двигателей

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо считает, что Формуле-1 необходимо адаптироваться к современным реалиям, а возвращение атмосферных двигателей не обязательно станет правильным решением.

«Думаю, мир изменился. Конечно, управлять такими машинами было здорово. Они были очень лёгкими и громкими, но, возможно, подобные технологии уже не соответствуют современному миру. Мы меняли двигатели. Когда я только пришёл в чемпионат, у нас был отдельный двигатель на субботу, рассчитанный на 12 кругов в квалификации, а на воскресенье ставили другой. Возможно ли такое в современном мире? Скорее всего, нет.

Думаю, нам нужно принять современные реалии и адаптироваться к ним. Возможно, гибридные системы — это правильный путь. Нам просто нужно найти подходящее соотношение между двигателем внутреннего сгорания и электрической составляющей, определить, насколько сильно электрическая часть должна помогать», — приводит слова Алонсо PlanetF1.