«Тебе остаётся только надеяться на удачу». Хаджар — о спринт-уикендах в Формуле-1

Пилот «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар резко высказался о формате спринтерских уикендов в Формуле-1.

«В этом и проблема уикендов, когда у тебя нет возможности поработать над машиной. Это просто невозможно. Тебе остаётся только надеяться на удачу. Никакой работы над машиной не ведётся. Полагаю, людям не так интересно смотреть, как мы проводим множество тестов, но для нас это важно. А теперь… Машина вела себя ужасно. Я с нетерпением ждал этого дня, хотел посмотреть, к чему приведут изменения. Хотел проверить, на что способен, когда двигатель работает нормально, но у меня не было такой возможности. На таких уикендах сложно чему-либо научиться.

Возможно, такой формат хорошо подходит тем, кто особо не занимается работой над машиной. Возможно. Мне просто не нравится. В прошлом году мне спринты ещё нравились. Но со временем взрослеешь, рядом с тобой появляется сильный напарник, ты начинаешь активнее работать над машиной… И теперь мне больше не нравятся спринты», — приводит слова Хаджара Motorsport Week.