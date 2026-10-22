Лоусон допустил уход из структуры «Ред Булл» ради команды, способной побеждать

Новозеландский пилот Лиам Лоусон не исключил, что после 2027 года покинет «Рейсинг Буллз» и структуру «Ред Булл».

«Не знаю, должен ли я что-то для этого сделать, но лично для меня, как и для всех остальных пилотов, главная цель — побеждать. Поэтому я сосредоточен на том, чтобы оказаться в положении, которое позволит мне выигрывать. Если я смогу перейти в команду, где у меня будет больше шансов на это, то, разумеется, именно так и поступлю», — приводит слова Лоусона издание GPblog.

Напомним, на момент публикации новости у Лоусона нет подтверждённого контракта с командой на 2027 год. Кроме него, за младшую команду системы может выступить пилот Формулы-2 Никола Цолов.