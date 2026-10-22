«Не должно быть». Ферстаппен призвал Ф-1 отказаться от ограничений на управление энергией

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен раскритиковал сложность управления энергией в современных машинах Формулы-1.

«Процедура запуска может занимать четыре-пять секунд. После этого обычно ты просто трогаешься с места. Проблема в том, что на заднем плане работает всё это программное обеспечение, из-за которого машина может не тронуться, может возникнуть какой-то сбой или что-то ещё. Даже на медленных кругах могут происходить разные вещи.

Когда пересекаешь финишную черту, ты должен иметь возможность просто отпустить педаль газа, не беспокоясь о подзарядке батареи или о том, чтобы в нужный момент она выдавала максимальную мощность. То же самое на старте: нужно следить, чтобы батарея находилась в нужном состоянии. При обгоне тоже необходимо учитывать, в каком состоянии находится батарея. Ты не должен думать о том, где сбросить газ или переключиться на пониженную передачу, чтобы обеспечить более эффективную отдачу энергии.

Всё это не должно быть частью гонок. Ты должен иметь возможность выехать на трассу, пользоваться педалями тормоза и газа, и именно это должно определять время круга», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.