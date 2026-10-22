Экс-руководитель «Хонды» объяснил, почему компания решила сменить главу разработки моторов

Бывший руководитель моторного подразделения «Хонды» в Формуле-1 Ясуаки Асаки предположил, что компания решила сменить руководителя разработки силовой установки из-за опасений не успеть сократить отставание от конкурентов.

«Дальше я буду лишь строить собственные предположения, но, когда мы начинаем понимать, какой будет силовая установка 2027 года, не пришла ли «Хонда» к выводу, что при нынешних темпах разработки нам никогда не догнать конкурентов? Думаю, именно поэтому и было принято решение сменить руководителя, отвечающего за разработку силовой установки.

В то же время мы можем получать сообщения вроде: «Феррари» снова увеличивает мощность, и при нынешнем плане в следующем сезоне мы не сократим отставание. «Мерседес» тоже прибавляет в мощности». В таком случае план разработки придётся пересматривать. Думаю, сезон-2028 станет для «Хонды» в Формуле-1 переломным. Времени осталось не так много», — приводит слова Асаки издание Nextgen-Auto.