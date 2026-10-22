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Перес хотел бы выступить в «24 часах Ле-Мана» вместе с Ферстаппеном и Алонсо

Перес хотел бы выступить в «24 часах Ле-Мана» вместе с Ферстаппеном и Алонсо
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Пилот «Кадиллака» Серхио Перес признался, что хотел бы принять участие в марафоне «24 часа Ле-Мана» вместе с чемпионами мира Максом Ферстаппеном и Фернандо Алонсо.

«Хотел бы я объединиться с Ферстаппеном и Алонсо? Да, это было бы здорово. Выступить вместе с ними. Но с ними обоими непросто подобрать подходящее время, чтобы всё действительно получилось. Безусловно, я хотел бы проехать «24 часа Ле-Мана» с гонщиками, с которыми мне будет весело. И они оба как раз из тех, с кем я могу отлично провести время», — приводит слова Переса издание GPblog.

Напомним, за пределами Формулы-1 Ферстаппен активно участвует в GT-гонках, а Алонсо уже дважды выигрывал 24-часовой марафон по Франции.

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