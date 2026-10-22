Бакстон назвал Камару самым сильным дебютантом Формулы-1 со времён Леклера

Журналист Уилл Бакстон считает, что бразилец Рафаэл Камара, который дебютирует в следующем сезоне за «Хаас», обладает большим природным талантом и более высокой чистой скоростью, чем недавние выпускники молодёжных серий Леонардо Форнароли и Габриэл Бортолето.

«Я давно не испытывал такого оптимизма и не был настолько впечатлён гонщиком, перешедшим из Формулы-3 в Формулу-2, а затем в Формулу-1. В последний раз такое было во времена Шарля Леклера, в 2016 или 2017 году. Думаю, если сравнить его с недавними выпускниками молодёжных серий, Леонардо Форнароли и Габриэлом Бортолето, то по природному таланту, а особенно по чистой скорости, он на голову выше обоих. В этом году он завоевал пять поул-позиций, семь раз поднялся на подиум и одержал три победы. Статистика остаётся статистикой, и на её основе можно обосновать практически любую точку зрения.

Но гораздо важнее то, что о нём говорят другие и насколько их впечатляют его трудолюбие, интеллект, техническая обратная связь, умение выжимать максимум из машины и самого себя, работать с шинами, понимать их поведение и чувствовать автомобиль, а также поддерживать шины в оптимальном рабочем диапазоне. Всё это говорит мне о том, что перед нами гонщик, способный в полной мере освоить всё, что представляет собой современная Формула-1. В нём сочетаются интеллект, гоночное мастерство и абсолютная скорость», — приводит слова Бакстона F1oversteer.