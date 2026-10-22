В «Хоккенхаймринге» подтвердили переговоры с Формулой-1 о возвращении Гран-при Германии

Директор «Хоккенхаймринга» Йорн Теске рассказал, что автодром ведёт переговоры с Формулой-1 о возможном возвращении в календарь чемпионата, однако конкретных договорённостей пока нет.

«Формула-1 внимательно следит за тем, что происходит здесь, на «Хоккенхаймринге». Мы ведём переговоры. Разумеется, для Формулы-1 в первую очередь важно, чтобы инфраструктура «Хоккенхаймринга» соответствовала необходимым требованиям. Motorworld, новый комплекс для приёма гостей, который строят на территории автодрома, — прекрасное здание, но это не обязательный элемент для проведения гонки Формулы-1. Полагаю, основное внимание будет уделяться тому, насколько хорошо развита инфраструктура автодрома в целом. При этом опубликованные нами фотографии произвели на всех большое впечатление. Думаю, это касается и Стефано Доменикали. Это действительно потрясающее здание, которое символизирует, что на автодроме происходят реальные перемены к лучшему.

Когда правительство или целая страна проявляют интерес и заявляют: «Для нас это важно», — это многое меняет. Достаточно посмотреть на Руанду, которая теперь тоже участвует в обсуждении. Иногда нас удивляет, насколько невысокое положение занимает Формула-1 в Германии, стране с развитой автомобильной промышленностью, и как мало поддержки здесь получает чемпионат. Разумеется, мы хотели бы получить гораздо больше поддержки, но вероятность выделения государственных средств из какого-либо источника практически равна нулю, если выразиться прямо. Сначала необходимо решить множество вопросов. На данном этапе у нас нет ничего конкретного, о чём можно было бы объявить или публично рассказать, поэтому пока всё остаётся преимущественно на уровне теории», — приводит слова Теске Motorsport Week.