«Заслужил титул чемпиона мира, хоть ему немного повезло». Марко — об Антонелли

Бывший советник «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли заслуженно завоюет титул чемпиона Формулы-1.

«Он заслужил титул чемпиона мира. Большую часть сезона он выступал на лучшей машине, но это тоже часть гонок. При этом у него был сильный напарник, который изначально считался фаворитом, и Антонелли однозначно его превзошёл. Ему немного повезло с машинами безопасности и техническими проблемами соперников, но на протяжении сезона такие вещи обычно уравновешивают друг друга. Поэтому для меня он вполне заслуженный чемпион мира. И очень приятно видеть, с какой юношеской радостью и озорством он выходит из машины после победы. Да, для Формулы-1 это невероятно позитивный момент», — приводит слова Марко немецкий Sky Sport.