15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Заслужил титул чемпиона мира, хоть ему немного повезло». Марко — об Антонелли

«Заслужил титул чемпиона мира, хоть ему немного повезло». Марко — об Антонелли
Комментарии

Бывший советник «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли заслуженно завоюет титул чемпиона Формулы-1.

«Он заслужил титул чемпиона мира. Большую часть сезона он выступал на лучшей машине, но это тоже часть гонок. При этом у него был сильный напарник, который изначально считался фаворитом, и Антонелли однозначно его превзошёл. Ему немного повезло с машинами безопасности и техническими проблемами соперников, но на протяжении сезона такие вещи обычно уравновешивают друг друга. Поэтому для меня он вполне заслуженный чемпион мира. И очень приятно видеть, с какой юношеской радостью и озорством он выходит из машины после победы. Да, для Формулы-1 это невероятно позитивный момент», — приводит слова Марко немецкий Sky Sport.

Материалы по теме
Как Антонелли стать чемпионом Формулы-1 уже в Остине: все расклады
Как Антонелли стать чемпионом Формулы-1 уже в Остине: все расклады